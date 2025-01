FABIANA PICCIONI, LA VERITA' NELLE ULTIME TELEFONATE, LE INDAGINI AD UNA SVOLTA?

Le ultime telefonate ricevute e fatte da Fabiana Piccioni poco prima di morire. E poi, le telecamere le cui immagini sono state acquisite nella zona della Madonna dello Splendore (non ci sono in via Cavoni quelle pubbliche si spera in quelle private). Sono queste le ultime azioni dei carabinieri messe insieme alla sfilza di persone che si stanno sentendo in caserma in questi giorni. La soluzione è nelle ultime telefonate di Fabiana, mentre quelle con l'arrivo dei tabulati sono già all'esame degli investigatori. Le indagini dei carabinieri premono sull'acceleratore proprio sugli ultimi contatti di Fabiana Piccioni, la 46enne di Giulianova trovata semicarbonizzata in via Cavoni dopo essere scomparsa da casa nella giornata del 2 gennaio. Nessuna notizia ancora dei funerali, la Procura non ha autorizzato la sepoltura e la conferenza stampa che oggi volevano tenere i genitori per spiegare chi fosse Fabiana è stata stoppata dagli inquirenti che a giorni, pare, daranno le risposte che tutti cercano: "chi ha dato fuoco al corpo di Fabiana e perchè?"

QUI L'INTERVISTA A CIPRIETTI INDICATO DAI GENITORI NELLA DENUNCIA