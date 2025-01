VIDEO/ SALTA PER LA QUARTA VOLTA, IN PROVINCIA, LA COMMISSIONE SUL DELFICO, LA MINORANZA VA DAL PREFETTO

La maggioranza in Provincia con a capo il Presidente Camillo D'Angelo, non si presenta per la quarta volta alla commissione di vigilanza convocata dalla minoranza, con scuse varie, e allora la minoranza va dal Prefetto al quale si chiederà di intervenire al più presto visto che D'Angelo non ha intenzione di riferire tutto quello che si sta facendo per riaprire al più presto il Delfico in piazza Dante mentre le attività commerciali annunciano prossime chiusure come Empatia tra tutte (VEDI QUI).

La denuncia è stata resa nota dai consiglieri Adriani, Cardinale e Cianella che hanno tenuto oggi un incontro con la stampa.