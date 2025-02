I LETTORI CI SCRIVONO/ PAOLO BECCACECI SPIEGA COME STANNO LE COSE SULLA STRADA PRIVATA CHE PORTA A VIA FRANCHI...

Buonasera mi chiamo Paolo Beccaceci, (comproprietario della strada in questione) e a tal proposito vorrei chiarire la situazione. Trattasi di strada privata con sfogo su via Franchi con annesso terreno privato. Per effetto di lavori di manutenzione sono stati provvisoriamente tolti i cartelli che prontamente sono stati riposizionati in mattinata odierna. Siamo felici che oltre ai nostri interventi di protezione e tutela da malintenzionati anche i residenti del ns quartiere operano in ore notturne alla vigilanza delle strade, anche se in proprietà private non si può accedere e tantomeno fare riprese.

Inoltre i segnali stradali comunali in via Franchi sono estremamente chiari nel non prevedere l’ingresso nella strada privata e i cartelli all’inizio della discesa che porta all’accesso della strada privata indica che trattasi di strada chiusa.

Per quanto riguarda la telecamera, ancora non viene istallata, ma sarà nostra premura installarla al più presto che riprenderà solo la nostra proprietà.

Augurando un buon lavoro porgo i miei più cordiali saluti.