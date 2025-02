RISSA A BOTTIGLIATE TRA DUE GRUPPI DI RAGAZZI IN PIAZZA SAN FRANCESCO, SAREBBE VOLATA ANCHE UNA RUDIMENTALE MOLOTOV





Mentre a piazza Garibaldi, tre pattuglie, due dei Carabinieri e una della Polizia, erano impegnate nel bloccare il magrebino ubriaco che infastidiva tutti, a piazza San Francesco scoppiava una rissa a bottigliate tre due gruppi di giovani, sembra tutti italiani. La ricostruzione dei fatti è in corso, ma stando ad alcune testimonianze raccolte da certastampa, lo scontro tra due gruppi sarebbe cominciato nel piazzale del terminal bus, per poi spostarsi nel giardino spartitraffico sotto al grande lampione dove, secondo alcuni, sarebbero volate bottiglie, una delle quali anche “accesa”, quasi come una rudimentale molotov. «Hanno tirato una bottiglia accesa, che quando è caduta si è incendiata.... e sull'erba (foto sotto) sono presenti i segni», come racconta una ragazza testimone della scena. Sembrerebbe che sia stato anche colpito il giubbotto di un ragazzo. Polizia e Carabinieri intervenuti sul posto prontamente, stanno raccogliendo le testimonianze. Non ci sarebbero feriti.