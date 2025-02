A SAN FRANCESCO LA RISSA E' SCOPPIATA TRA TERAMANI E VIBRATIANI. SI CERCA L'AUTORE DELLA MOLOTOV



Sarebbe un regolamento di conti tra un gruppo di ragazzi teramani e un gruppo di vibratiani, la rissa scoppiata in piazza San Francesco (LEGGI QUI LA NOTIZIA), con il gravissimo particolare del lancio di una bottiglia incendiaria. Episodio considerato inaccettabile, anche dalle forze dell'ordine, che stanno indagando in queste ore per scoprire l'autore del lancio, anche con l'ausilio delle telecamere della piazza.