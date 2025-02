È STATO RIMOSSO IL CARTELLO “INQUIETANTE” DAVANTI ALLA MOLINARI

È stato rimosso il cartello affisso davanti alla scuola Molinari, che ieri pomeriggio - dopo la nostra pubblicazione (QUESTA) - aveva creato qualche inquietudine tra i genitori degli iscritti e più in generale tra i cittadini . Su quel cartello si leggeva infatti: “ CERCASI AIUTANTE - CANDIDATI PER AIUTARMI SE LO FARAI TI PAGHERÒ IN CARAMELLE DI OGNI TIPO SOLO DAI 8 AI 12 ANNI OGNI SABATO E DOMENICA VIENI PER IL COLOQUIO CI VEDIAMO A VILLA PAVONE CASA 56”. Ad onor del vero, ieri sera abbiamo ricevuto in redazione la telefonata di una signora, qualificatasi come docente ma senza volersi assumere la responsabilità delle sue parole, che ha riferito che quel cartello, secondo lei molto comprensibile, era solo la ricerca di amici di un ragazzo diversamente abile. Alla nostra richiesta alla donna di pubblicare quanto riferiva, ma con il suo nome perché fosse chiaro a tutti che si trattava delle affermazioni di una docente, la signora ha preferito chiudere la telefonata.