SCOPERTA LA BANDA CHE RUBA AUTO NEL PARCHEGGIO DEL GRANDE CENTRO COMMERCIALE

Scoperta la b anda dei furti d’auto al Megalò (LEGGI QUI LA NOTIZIA), Un’intensa attività di controllo del territorio ha permesso ai carabinieri della compagnia di Chieti di intercettare un gruppo di cinque persone sospette nel parcheggio del centro commerciale. Si tratta di cinque ragazzi pugliesi, tutti di età tra i 16 e i 22 anni. Dopo averli osservati salire su un’auto a noleggio, le forze dell’ordine hanno deciso di fermarli per un controllo. La perquisizione ha portato alla luce strumenti utilizzati per il furto di veicoli, tra cui chiavi codificate, una centralina modificata e diversi telecomandi. Tutti gli strumenti sono stati sequestrati e gli individui identificati. L’operazione si inserisce in un piano di sicurezza rafforzato, resosi necessario a seguito dell’aumento dei furti d’auto nella zona del centro commerciale.