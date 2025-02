PRATI DI TIVO / FINORI CHIEDE ALL'ASBUC LA REVOCA DELLA REVOCA: «MANCANO GLI OBELIX... E LO SAPEVATE»

Chi ha pensato che il gestore degli impianti dei Prati di Tivo, Marco Finori, non rispondesse alla revoca della concessione (LEGGI QUI) inviatagli dall’Asbuc, si è sbagliato. Perché la risposta era solo in preparazione e oggi è arrivata. «Quale custode e gestore degli impianti in località Prati di Tivo, la sottoscritta Soc. Marco Finori s.r.l. contesta integralmente il contenuto della Vostra del 30/12/2024 con la quale è stato erroneamente configurato un inadempimento della stessa Soc. Marco Finori rispetto agli obblighi nascenti dal contratto di concessione del 20/6/24, disponendone la risoluzione di diritto». Poi, ovviamente, il dettaglio: «…avete fatto riferimento al mancato versamento del saldo (la quota iniziale è stata infatti corrisposta alla sottoscrizione del contratto) senza tuttavia tener conto che il contratto prevede espressamente che fatti o situazioni non attribuibili o comunque non imputabili alla Soc. Finori che non consentano il pieno utilizzo di quanto concesso escludono l'obbligo del pagamento dei relativi canoni. Simile clausola è senz'altro invocabile nella fattispecie, posto che, come ben si sa, non è stata data dagli Enti competenti alcuna soluzione alla situazione degli Obellx, non essendo state poste in essere le operazioni necessarie al loro riposizionamento». Il gestore, quindi, chiede la revoca della revoca… altrimenti procederà in sede giudiziaria.