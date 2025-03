C’ERA UN NOTO IMPRENDITORE TRENTENNE ALLA GUIDA DELLA MASERATI CHE HA INVESTITO I DUE GIOVANI: “NON ME NE SONO ACCORTO”

È un imprenditore trentenne di Sant’Egidio, ma residente a Civitella del Tronto, il proprietario della Maserati Levante che ha investito i due ragazzi, che camminavano bordo strada appena usciti da una festa di Carnevale a Sant’Egidio. Componente di una nota famiglia di imprenditori locali, il giovane è molto conosciuto in paese ed è stato rintracciato grazie alle testimonianze di chi aveva avuto modo di riconoscere il lussuoso suv e indirizzare così le indagini dei Carabinieri. I militari, al comando del maggiore Ceccagnoli, si sono presentati a casa del giovane e l’hanno denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso. Ai militari avrebbe detto “Non mi sono accorto di niente”. I due feriti sono una 28enne di Pescara, ricoverata a Teramo per un grave trauma cranico, e un 32enne, che ha riportato una frattura scomposta alla gamba ed è ricoverato a Sant’Omero. L’autista è stato sottoposto ad alcoltest e alle analisi tossicologiche.

