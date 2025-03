DOMANI CONSIGLIO COMUNALE SUI MUSP, LA MAGGIORANZA CERCA I VOTI DEGLI INDECISI, IN AULA ANCHE COMMERCIANTI E RESIDENTI

Sarà un consiglio difficile quello di domani pomeriggio a Teramo (inizio ore 15). All'ordine del giorno il punto più importante è sicuramente quello dell'approvazione dell'installazione dei Musp a La Cona che servirà ad installare il prefabbricato sull'ex campo di basket e che poi accoglierà i ragazzi del Convitto Delfico. In dubbio ci sono i voti di Valentina Papa e di Simone Mistichelli. In queste ore cercherà su mandato del Sindaco, di convicere i due consiglieri: l'assessore Marco Di Marcantonio che pare abbia una qualche influenza sui due. Domani al momento del voto, sapremo se Di Marcantonio sarà riuscito in questa operazione oppure no. In consiglio ci saranno alcuni commercianti e residenti della Macroarea 5 (LEGGI ARTICOLO QUI), questi ultimi hanno consegnato oggi al Sindaco una petizione con la quale si chiede al consiglio di non votare l'ordine del giorno sui Musp. Ci sarà anche il presidente della Provincia Camillo D'Angelo al parco della Scienza domani, che aspetta non più con tanta pazienza, l'ok del consiglio comunale per dare il via all'operazione a La Cona. Domani mattina scendono in campo altri commercianti che con Luca Boschi terranno una conferenza stampa per parlare della crisi profonda dei commercianti dopo la chiusura del Delfico. Torneranno ancora sull'argomento con fatti e circostanze.

