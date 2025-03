VIDEO-FOTO/ GLI UNICI DUE CONSIGLIERI PRESENTI PER LA MINORANZA: MARRONI E D'EGIDIO VOTERANNO NO AI MUSP AL DELFICO

"Per Teramo risolvere il problema dello stadio è stato più importante di quello scolastico". Un intervento infiammato quello della Marroni, che non fa sconti a nessuna amministrazione circa il destino della scuola in città.

"Legnini aveva dato un tempo amplissimo per la ricostruzione delle cinque scuole teramane colpite dal terremoto. Ad oggi siamo preda di un'involuzione che destinato il centro storico in mano dei teppisti. Il Delfico non puó e non deve essere dislocato ed è responsabilitá di questo consiglio trovare una soluzione alternativa alla dislocazione dell'unico edificio che tenta ancora di sopravvive e resiste alla totale, quasi ineluttabile decadenza cittadina."

"Sedersi ai banchi, a numero legale verificato, è compito responsabile di un consigliere" commenta Alessio D'Egidio, l'unico insieme a Maria Cristina Marroni a mantenere in piedi la presenza della minoranza nel Consiglio di oggi. "Non posso che votare No al provvedimento che trasferirebbe il Convitto e il Liceo in periferia. Il Sindaco è sordo ai bisogni dei cittadini e assente nel panorama decisionale politico. È ovvio che al vuoto subentrano altri voleri, e per altri mi riferisco a quelli Presidente D'Angelo."

Eugenia Di Giandomenico