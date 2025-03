LA NAVE VESPUCCI IN ABRUZZO, VIA ALLE PRENOTAZIONI ON LINE: PREVISTI 15 MILA VISITATORI AL GIORNO

Attraccherà al porto di Ortona il 4 aprile prossimo il veliero Amerigo Vespucci, la prima nave scuola per l'addestramento degli allievi ufficiali della Marina militare italiana e ci resterà fino al 6 aprile. Tre giorni, in cui sono attesi circa 45mila visitatori, per esplorare la nave- scuola progettata, insieme al veliero gemello Cristoforo Colombo, nel 1930 dall'ingegnere foggiano Francesco Rotundi, e varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. L'Amerigo Vespucci dal 2023 è impegnata in un tour mondiale, iniziato il 1° luglio 2023 e che si concluderà il 10 giugno prossimo, toccando 30 porti in 28 Paesi e 5 continenti. Da ieri, sono prenotabili le visite della nave, per i tre giorni di tappa abruzzese. Per salire sull'Amerigo Vespucci è necessario effettuare la prenotazione on line accedendo al sito https://tourvespucci.it/ della Marina Militare. Sarà possibile confermare il giorno e l'orario della visita per un massimo di quattro persone. L'accesso è consentito tramite un Qr Code che viene inviato al nominativo che ha effettuato la registrazione ed è valido per tutti i partecipanti. Per salire sulla nave è consigliabile indossare scarpe comode. Non sono ammesse calzature aperte o con il tacco. Inoltre, non sono ammessi animali: solo cani di piccola taglia, se portati in braccio. La visita, come specificato nel sito, è aperta anche a persone con disabilità motorie, tuttavia la nave, a causa delle caratteristiche strutturali e poiché è stata progettata in epoche in cui non erano previsti specifici accorgimenti per l'accessibilità, potrebbe presentare limitazioni a persone con difficoltà motorie.

La tappa abruzzese sarà articolata in tre giorni di permanenza ad Ortona. Per agevolare l'afflusso di visitatori, nei giorni scorsi sono state messe a punto le modalità di accesso e di fruizione del porto. Il Comune di Ortona ha individuato alcune aree di parcheggio dove sostare per il tempo necessario alla visita dell'imbarcazione. Dalle aree adibite a parcheggio sarà possibile raggiungere il porto attraverso un servizio di navette. Inoltre, vista la vicinanza della stazione ferroviaria, dove sostano anche le autolinee, i concessionari di servizi pubblici, Trenitalia e Tua, sono stati sollecitati ad incrementare le corse per il trasporto dei turisti al porto. I visitatori una volta raggiunto il varco d'accesso, da cui sarà consentito l'ingresso solo dopo la prenotazione sul sito dedicato all'evento, dovranno percorrere un tratto di circa un chilometro a piedi per raggiungere il punto di approdo della nave e il Villaggio Italia.