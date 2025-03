A DISTANZA DI DODICI ORE LA "GRANDIOSA PARCHEGGIATA" CONTINUA... CHI CONTROLLA?







L'abbiamo scritto ieri sera, raccogliendo la segnalazione di un nostro lettore (LEGGI QUI), la notizia, nonostante fossimo ormai a tarda sera, ha avuto quasi quattromila letture, ma tra quei quasi quattromila lettori non c'era, evidentemente, nessun amministratore comunale, nessun Poliziotto, nessu Carabiniere, nessuno insomma che possa intervenire e risolvere il problema di questa assurda parcheggiata. Anzi, per dirla con il nostro lettore: "non è assurdo, è disarmante"!