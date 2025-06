PRATI / FINORI RISPONDE A D'ANGELO: «PER UNA GUERRA PERSONALE CON ME STA FACENDO IL MALE DEL TERRITORIO»

«Le affermazioni del Presidente D’Angelo sono imbarazzanti… davvero, non è possibile che solo per una guerra personale contro di me, stia rischiando di fare così tanto male al territorio, ma se continua così altro che affidarla, lui la seggiocabinovia rischia di perderla».

A parlare è Marco Finori, gestore degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, che non ha gradito le parole del Presidente della Provincia riportate stamattina da certastampa (LEGGI QUI), e le contesta, a cominciare dalle revisioni, per le quali secondo D’Angelo non c’è alcun accordo sul fatto che spettino alla Provincia: «E invece sì - ribatte Finori - c’è un accordo preciso che lo prevede, una convenzione (QUESTA) tra Gst e Provincia in vigore da sempre, che prevede come tutta la manutezione straordinaria sia a carico della Provincia, e le revisioni lo sono…».

Quindi?

«Quindi presenterò il conto alla Provincia per tutti i lavori che ho sostenuto io… ma ripeto, il Presidente sta conducendo un’assurda guerra personale contro di me, che non serve a nulla e non porterà a nulla, se non a fare del male al territorio, ma almeno c’è un pensiero che mi consola…»

Quale?

«Quello che D’Angelo tra 17 mesi non sarà rieleggibile in Provincia e quindi non avrà più la possibilità di condurre questa guerra contro di me…. e potremo finalmente lavorare per la nostra montagna».

Intanto?

«Intanto… da otto giorni sto chiedendo un incontro al triumvirato dei liquidatori e… da otto giorni non mi rispondono…»