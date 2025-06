TOH, ALL'ASSESSORA PIACE IL POST CONTRO I POLITICI... E ANCHE AL CONSIGLIERE... CONTRO SÉ STESSO



Non solo assessori che scivolano sull'esclamazione dialettale, ma anche assessori che - e forse è anche peggio - concordano con attacchi anche molto diretti all'attività della politica locale. Dell'ormai noto "ngulo" dell'assessora Cordone abbiamo già raccontato (LEGGI QUI), adesso raccontiamo del like messo dall'assessora Alessandra Ferri ad un post del commerciante teramano Luca Boschi, che parlando dei ragazzi del Delfico riunitisi a cantare "Notte Prima degli esami" (qui il VIDEO) scrive: « Questo video evidenzia, scolpisce e cristallizza la volontà degli studenti Teramani di rientrare nella propria casa IL DELFICO. Quel luogo che tutta Teramo vuole vedere brillare di nuovo e che ha accolto le scolaresche di tante generazioni. Siamo alla notte prima degli esami. Le parole sembrano non toccare i vari 'eletti', ma ce ne ricorderemo tutti sperando di farvi finire nell'oblio. Papa Leone dice "non muri (le transenne qui) ma ponti" e Insisto con le citazioni bibliche oggi, ma mi pare che per gli ignavi (coloro che non prendono posizione) ci sia un girone infernale apposito. p.s. a dicembre si votano i consiglieri in provincia...». Ce n'è per tutti gli eletti. All'assessora Ferri, da tempo notoriamente in rotta con una parte della maggioranza e, soprattutto, con la sua lista d'origine Bella Teramo. il post piace. Sconcertante, quasi, il fatto che piaccia anche al consigliere priovinciale di Maggioranza Flavio Bartolini... essendo un chiaro attacco alla maggioranza provinciale. Tant'è.