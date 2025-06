SPACCIAVA COCAINA SULL’AUTO AZIENDALE DEL RUZZO IL TERAMANO ARRESTATO CON LA DROGA NELL'ARMADIETTO

Spacciava cocaina a bordo dell’auto aziendale del Ruzzo, nei pressi del posto di lavoro. È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, italiano e incensurato, fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Teramo in località Villa Pavone.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il 33enne: A.D.D. era stato notato durante un’attività investigativa lampo, culminata in un appostamento mirato. L’uomo, dipendente del Ruzzo è stato sorpreso mentre si trovava all’interno di un'autovettura aziendale. Accanto a lui, sul lato passeggero, un altro soggetto – estraneo all’azienda – salito a bordo con fare sospetto, presumibilmente per acquistare droga.

La perquisizione immediata ha permesso di rinvenire nel marsupio del 33enne teramano una scatoletta di plastica contenente cinque dosi di cocaina, per un totale di 5 grammi.

Ma è nel suo armadietto aziendale che gli agenti hanno fatto la scoperta più significativa: quasi un chilo di cocaina, già suddiviso in involucri e, secondo gli inquirenti, pronto per essere ceduto. Insieme allo stupefacente sono stati sequestrati una bilancia digitale, due bilancini elettronici, un sigillatore elettrico per sottovuoto e numeroso materiale per il confezionamento: centinaia di bustine e ritagli di cellophane. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nella Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità o collegamenti con altri soggetti.

LEGGI ANCHE QUI