AL VIA QUESTA SERA L'INTERNATIONAL IMAGO FILM FESTIVAL







Da oggi al 2 agosto, Piazza Martiri della Libertà a Teramo si trasforma in un grande cinema all’aperto con l’Imago Film Festival, una rassegna che celebra il meglio del cinema italiano contemporaneo attraverso sette film di grande spessore narrativo e artistico. La manifestazione vanta la direzione artistica di Claudio Rossi Massimi, pluripremiato regista e sceneggiatore, ed è organizzata da Lucia Macale, presidente dell’Associazione Culturale “Imago” e della omonima produzione con oltre 20 anni di esperienza nel campo del cinema e della televisione. Ben 3.000 le opere arrivate da 125 nazioni per partecipare alla prestigiosa rassegna che fa tappa a Teramo con la voglia di raccontare quella libertà di espressione, dietro e davanti la macchina da presa, e che, nonostante i budget low cost, riesce a confezionare piccoli grandi capolavori come “Il diritto alla felicità”, pluripremiato mediometraggio con Remo Girone per la regia dello stesso Rossi Massimi. Il mito greco più popolare e quella sua vena di follia contro ogni limite sarà rappresentato anche in un premio, “Icaro”, consegnato agli importanti artisti che prenderanno parte al ricco cartellone di questa quarta edizione, patrocinata dal Comune di Teramo, la Provincia di Teramo e l’Università degli studi di Teramo, che prevede ogni giorno due proiezioni, una al chiuso alle 18 e una in piazza Martiri della Libertà alle ore 22, accompagnate da un appuntamento, condotto da Federico Perrotta e Valentina Olla, che prevede ogni sera un protagonista con la sua storia (mentre per i social lo spazio – talk sarà curato da Marco D’Angelo). Al via questa sera apertura con il concerto We all love Morricone, i musicisti del grande maestro insieme ad allievi del conservatorio di Teramo eseguono le colonne sonore più famose del grande Ennio Morricone.

