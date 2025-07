TRAGEDIA IN MARE: MUORE UNA BAMBINA DI 12 ANNI

Una giornata al mare si è trasformata in tragedia. Una bambina di 12 anni, di origine africana, è morta oggi dopo essere stata soccorsa in mare in condizioni gravissime. La giovane era stata data per dispersa nelle acque antistanti il litorale pescarese, prima di essere ritrovata priva di sensi e trasportata d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduta per arresto cardiaco.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando la Guardia Costiera è intervenuta per prestare aiuto a due bambini in difficoltà nel rientrare a riva. Durante le operazioni di soccorso alle quali hanno preso parte anche i vigili del fuoco di Teramo, è arrivata un’ulteriore segnalazione: un’altra bambina risultava dispersa, probabilmente colta da un malore in acqua.

Sono subito scattate le ricerche, che hanno portato al ritrovamento della dodicenne, recuperata in condizioni critiche. Nonostante la corsa in ospedale in codice rosso e i tentativi di rianimazione, per la bambina non c’è stato nulla da fare.

Sulla tragedia sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

