TERAMO E L’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA RISSA

Teramo e le risse ormai non fanno più notizia. È questa, forse, la vera notizia. Anche ieri sera, poco dopo la mezzanotte, è arrivata l’ennesima segnalazione sui social: liti violente, urla, sirene, ambulanze e forze dell’ordine in via d’urgenza. Uno scenario purtroppo familiare, troppo familiare. «Ennesima rissa… sempre i soliti noti!», si legge su uno dei tanti post pubblicati nelle ore successive. E con un tono amaro, qualcuno si chiede: “Siamo certi di essere in una città sicura?” Domande legittime, che da settimane rimbalzano tra cittadini, commercianti e residenti, stanchi di convivere con episodi che minano la percezione – e forse la realtà – della sicurezza urbana. Oggi il sindaco incontrerà la stampa per affrontare il tema, in quella che si preannuncia come una conferenza attesa e, auspicabilmente, chiarificatrice. Ma resta il silenzio del Prefetto, che fino a oggi ha sempre definito Teramo una città sicura. Ci piacerebbe ricevere una sua telefonata e poterlo raggiungere per sapere se abbia cambiato idea sulla percezione di sicurezza in città. Sarà ancora di questo avviso? Alla luce dei fatti, la narrazione ufficiale dovrà forse essere rivista? Nel frattempo, i cittadini osservano, denunciano, condividono video e chiedono risposte. Non slogan. Non rassicurazioni generiche. Ma azioni. Perché una città non è sicura solo se lo dice un comunicato: lo è quando le persone possono viverla senza paura, anche dopo mezzanotte.

Elisabetta Di Carlo