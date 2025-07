VIDEO/ PIAZZA GARIBALDI E SICUREZZA: DI STEFANO SUBENTRA ALLA GUIDA DELLA MACROAREA 1 E FA SUBITO LA DIFFERENZA

Novità ai vertici della Macroarea numero 1 del Comune di Teramo: Stefanino Di Stefano, ex assessore di centrodestra, è stato eletto presidente, raccogliendo il maggior numero di consensi tra i residenti. Succede a Wilma Di Pietro, uscita sconfitta da una tornata elettorale che ha premiato il desiderio di cambiamento.

A determinare l’esito, secondo molti cittadini, è stato il bilancio deludente del direttivo uscente. Diverse le questioni rimaste irrisolte: il secondo lotto del Castello Della Monica è ancora bloccato, viale Bovio e via Crucioli versano in condizioni di abbandono, e piazza Garibaldi resta un’area percepita come insicura viste le risse quasi quotidiane, senza che siano state messe in campo azioni incisive da parte della Macroarea.

“Ora è il momento di voltare pagina” è il messaggio che arriva dai residenti, che hanno scelto Di Stefano affidandogli il compito di imprimere un cambio di rotta.

