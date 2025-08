CINGHIALI, LA REGIONE CHIEDE GRUPPI DI CACCIA SPECIALIZZATI PER TERAMO E L'AQUILA: LA PROVINCIA RISPONDE SUBITO

La Regione Abruzzo ha richiesto ai corpi di polizia provinciale dell’Aquila e di Teramo l’istituzione urgente di gruppi permanenti di cacciatori specializzati per il controllo e l’abbattimento dei cinghiali.

La richiesta, risalente a giugno 2025, si inserisce nell’attuazione della delibera regionale di novembre 2024 sul piano di gestione e contenimento della fauna selvatica, ed è motivata dall’aumento degli incidenti stradali e dai gravi danni alle coltivazioni provocati dagli ungulati.

Tempestiva la reazione della Provincia di Teramo: il presidente Camillo D’Angelo ha incontrato proprio ieri una delegazione di selecontrollori per valutare il rafforzamento dell’attività di contenimento, oggi in capo agli Ambiti Territoriali di Caccia Vomano e Salinello. Si punta a una riorganizzazione più efficace, in sinergia con le forze provinciali, per rispondere alla crescente emergenza. Teramo città, quindi, farà un respiro di sollievo ed anche l'assessora Pina Ciammariconi che spediva il problema alla regione, scaricandosi le sue di responsabilità, potrà dormire sonni tranquilli in attesa che riesca a risolvere la questione del canile sollevata da Teramo Vivi Città.

