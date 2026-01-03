FOTO/ INCENDIO ALL’ISOLA ECOLOGICA DI VILLA MOSCA, STRUTTURA DISTRUTTA IN POCHI MINUTI. AREA SOTTO SEQUESTRO E PARCO GIOCHI CHIUSO

Un incendio divampato nella serata di ieri, intorno alle 22 ha ridotto in cenere l’isola ecologica di Teramo Ambiente situata all’interno del parco giochi all’incrocio tra via Aurini e via della Resistenza, nel quartiere di Villa Mosca. Le fiamme hanno avvolto la struttura in pochissimo tempo, rendendo necessario l’immediato intervento dei vigili del fuoco. A chiarire l’origine del rogo saranno ora le indagini della squadra volante della questura di Teramo, coordinate dal pm Greta Aloisi. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, pochi istanti prima dell’incendio sarebbero stati uditi forti botti, riconducibili all’esplosione di petardi. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che materiale pirotecnico possa essere stato introdotto all’interno dei contenitori dei rifiuti, innescando il fuoco che ha poi trovato facile propagazione tra carta e scarti urbani. L’intervento tempestivo dei pompieri ha impedito che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante e alle attrezzature dell’area verde. A scopo precauzionale, tuttavia, il parco giochi di quartiere è stato chiuso e l’accesso interdetto al pubblico. Dopo i rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, il magistrato ha disposto il sequestro dell’area interessata dal rogo. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità.

