LOTTERIA ITALIA, ROMA PIGLIATUTTO, L'ABRUZZO SPERA NEI PREMI MINORI



La fortuna sceglie Roma e incorona il Lazio come regione simbolo della Lotteria Italia 2026. Il primo premio, da 5 milioni di euro, è stato vinto nella Capitale grazie al biglietto di serie T2270462, con l’abbinamento svelato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio durante la puntata speciale di Affari Tuoi su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Non solo Roma. Anche il secondo premio, pari a 2,5 milioni di euro, resta in provincia: il biglietto E334755 è stato venduto a Ciampino. Il terzo premio da 2 milioni prende invece la strada dell’Emilia-Romagna, con un biglietto acquistato a Quattro Castella, nel Reggiano. In Sardegna arriva il quarto premio da 1,5 milioni di euro, centrato a Jerzu, in Ogliastra, mentre il quinto premio da 1 milione di euro torna nel Lazio, ad Albano Laziale. Come riportato da Agimeg, il biglietto da 5 milioni è stato venduto a Roma presso la ricevitoria Ciavaglia Daniele, in via Cassia 664. A Ciampino, invece, il tagliando da 2,5 milioni è stato acquistato nella ricevitoria Relay Ciampino Airside, in via Appia Nuova 1651. Il premio da 2 milioni di euro è stato staccato a Quattro Castella nella ricevitoria Verona Andrea, in via Giuseppe Di Vittorio 39/A. In Sardegna, la vincita da 1,5 milioni è passata dall’esercizio Piras Pier Giulio, in via Umberto I 263 a Jerzu. Ad Albano Laziale, infine, il premio da 1 milione è stato centrato nella ricevitoria Bianchi Patrizia, in corso Giacomo Matteotti 12. Con il primo, il secondo e il quinto premio concentrati tra Roma e la sua provincia, il bilancio dei premi di prima categoria sale a 8,5 milioni di euro. Un risultato che riporta il Lazio al vertice dopo due edizioni senza vincite milionarie e che replica quanto accaduto nel 2021. Secondo Agipronews, dal 2000 a oggi è la nona volta che la regione conquista il primo premio della Lotteria Italia, superando la Lombardia, ferma a cinque. Un primato che trova conferma anche nei numeri delle vendite: oltre 1,7 milioni di biglietti staccati in regione, con Roma prima provincia d’Italia per tagliandi venduti – 1.376.590, circa il 14% del totale nazionale – a rafforzare un legame storico tra la Lotteria Italia e la Capitale, da sempre considerata una delle piazze più “fortunate” del Paese.