Non ha soltanto chiesto scusa a tutti su facebook, ma prima di spararsi nella sua auto, il 62enne Marcello Petrini ha anche organizzato il suo funerale, nei minimi dettagli. L’uomo, tortoretano residente a Corropoli, si era rivolto infatti ad un’agenzia di onoranze funebri di sua conoscenza chiedendo di predisporre un funerale che, a suo dire, sarebbe servito per una zia gravemente malata. In quell’incontro aveva fornito indicazioni precise: cremazione e successiva tumulazione nello stesso loculo dove riposa la madre. Nulla, in apparenza, faceva pensare che quelle volontà riguardassero lui stesso. Poi, la tragedia. Come racconta Il Messaggero: ha raggiunto via Binni, nella zona del Bivio di Corropoli, e si è tolto la vita all’interno della propria auto utilizzando una pistola legalmente detenuta. Poco prima, però, aveva richiamato il titolare delle pompe funebri, limitandosi a confermare l’appuntamento e lasciando intendere che tutto fosse pronto, ma quando l’impresario funebre si è avvicinato al posto dell’appuntamento ha sentito lo sparo e, pochi secondi dopo, ha trovato l’uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia. Molto conosciuto e descritto da tutti come una persona tranquilla, Marcello Petrini era padre affettuoso e un nonno molto presente nella vita dei familiari. Avrebbe lasciato alcuni biglietti per spiegare le ragioni del suo gesto.
Foto archivio
PRIMA DI SPARARSI HA ANCHE ORGANIZZATO IL SUO FUNERALE IL 62 SUICIDATOSI A CORROPOLI
Non ha soltanto chiesto scusa a tutti su facebook, ma prima di spararsi nella sua auto, il 62enne Marcello Petrini ha anche organizzato il suo funerale, nei minimi dettagli. L’uomo, tortoretano residente a Corropoli, si era rivolto infatti ad un’agenzia di onoranze funebri di sua conoscenza chiedendo di predisporre un funerale che, a suo dire, sarebbe servito per una zia gravemente malata. In quell’incontro aveva fornito indicazioni precise: cremazione e successiva tumulazione nello stesso loculo dove riposa la madre. Nulla, in apparenza, faceva pensare che quelle volontà riguardassero lui stesso. Poi, la tragedia. Come racconta Il Messaggero: ha raggiunto via Binni, nella zona del Bivio di Corropoli, e si è tolto la vita all’interno della propria auto utilizzando una pistola legalmente detenuta. Poco prima, però, aveva richiamato il titolare delle pompe funebri, limitandosi a confermare l’appuntamento e lasciando intendere che tutto fosse pronto, ma quando l’impresario funebre si è avvicinato al posto dell’appuntamento ha sentito lo sparo e, pochi secondi dopo, ha trovato l’uomo senza vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, che ha disposto l’autopsia. Molto conosciuto e descritto da tutti come una persona tranquilla, Marcello Petrini era padre affettuoso e un nonno molto presente nella vita dei familiari. Avrebbe lasciato alcuni biglietti per spiegare le ragioni del suo gesto.