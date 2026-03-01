FOTO/ COMMOZIONE IN CITTÀ PER LA MORTE DI SANTINO MERLETTI: MESSAGGI DI CORDOGLIO PER IL 77ENNE TERAMANO SCOMPARSO IMPROVVISAMENTE A CARAPOLLO

La città si è stretta in un abbraccio di dolore e affetto attorno alla famiglia Merletti, sommersa fin dalle prime ore da messaggi di cordoglio e ricordi commossi per la scomparsa di Santino, 77 anni, volto noto e stimato di Teramo. La notizia della sua morte improvvisa, avvenuta nel pomeriggio di oggi nella zona di Carapollo (LEGGI QUI) , si è diffusa rapidamente, suscitando sincera partecipazione soprattutto nel quartiere di Colleatterrato, dove era molto conosciuto. Qui la famiglia gestisce il forno “Dolci Sapori” in piazza Rishon Le Zion, punto di riferimento per residenti e amici, e dove Santino era apprezzato per il carattere gioviale, la disponibilità e i modi gentili che lo rendevano familiare a tutti. Nel pomeriggio stava trascorrendo qualche ora lungo il Tordino, nei pressi degli orti urbani che rappresentano anche un luogo di incontro e socialità. Proprio lì è stato colto da un malore improvviso: un attacco cardiaco che non gli ha lasciato scampo, nonostante il pronto intervento dei presenti e dei sanitari del 118. Ex artigiano, Merletti lascia la moglie Liliana e i figli Maura, Antonio e Marco. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità che oggi ne piange la perdita.

Nella foto è con i figli che lo hanno voluto ricordare sulle loro pagine social