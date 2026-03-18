TERAMO IN LUTTO: ULTIMO SALUTO A MARIA LUIGIA MASSIMI, FUNERALI GIOVEDÌ ALLA MADONNA DELLA CONA

La comunità di Teramo si stringe nel dolore per la scomparsa di Maria Luigia Massimi, venuta a mancare all’età di 62 anni, lasciando un vuoto profondo tra familiari e conoscenti. L’ultimo saluto sarà dato domani giovedì 19 marzo, alle ore 10:00, nella chiesa della Madonna della Cona, dove parenti, amici e cittadini potranno riunirsi per rendere omaggio alla defunta e accompagnarla nel suo ultimo viaggio. A darne il triste annuncio sono il marito Antonio, i figli Davide e Jessica, insieme al genero Davide, al padre Angelo, alla sorella Seriana, ai cognati, ai nipoti e a tutti i parenti, uniti in questo momento di grande dolore. Dopo la cerimonia religiosa, la salma sarà tumulata nel cimitero di Cavuccio. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia, segno dell’affetto e della stima che circondavano Maria Luigia Massimi. La città si prepara così a salutare una sua concittadina, in un momento di raccoglimento e partecipazione collettiva.

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