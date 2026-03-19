IL DEVASTATORE DEL PRONTO SOCCORSO ESCE DAL TRIBUNALE RUBA UN'AUTO E SCOMPARE

È comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida l’uomo di origine polacca che, nella giornata di ieri, aveva seminato il caos al pronto soccorso di Giulianova, dove si era reso protagonista di atti di violenza e danneggiamenti. Al termine dell’udienza, il tribunale ha disposto la sua scarcerazione. Tuttavia, la situazione è precipitata nel giro di pochi minuti: l’uomo, infatti, non ha nemmeno atteso il completamento delle formalità burocratiche e si è allontanato rapidamente dal palazzo di giustizia. Una volta all’esterno, avrebbe rubato un’auto parcheggiata nei pressi del tribunale, facendo perdere le proprie tracce. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine, che hanno avviato le ricerche su tutto il territorio. Al momento l’uomo risulta irreperibile ed è attivamente ricercato.