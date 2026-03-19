RITROVATA IN UN FOSSO L'AUTO RUBATA DAL POLACCO IN FUGA, CACCIA ALL'UOMO CON GLI ELICOTTERI



È stato ritrovato a Poggio Cono il veicolo rubato dall’uomo di origine polacca che nelle scorse ore aveva fatto perdere le proprie tracce dopo la fuga dal tribunale (QUI LA NOTIZIA). L’auto è stata individuata in un fosso, dove sarebbe finita dopo un’uscita di strada. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente durante la fuga o di un tentativo deliberato di abbandonare il mezzo per proseguire a piedi. Del fuggitivo, però, nessuna traccia. Le ricerche sono attualmente in corso e si sono intensificate in tutta l’area: impegnati sul campo uomini delle forze dell’ordine, supportati anche da elicotteri che stanno sorvolando la zona nel tentativo di individuare il sospettato. La vicenda si inserisce in una sequenza di eventi iniziata nella giornata precedente, quando l’uomo aveva dato in escandescenze al pronto soccorso di Giulianova, rendendosi protagonista di episodi di violenza e danneggiamenti. Comparso questa mattina davanti al giudice per l’udienza di convalida, era stato scarcerato. Subito dopo, però, si è allontanato dal tribunale senza attendere il completamento delle procedure, riuscendo a dileguarsi e a impossessarsi di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Da lì la fuga, terminata – almeno per quanto riguarda il mezzo – a Poggio Cono. Le operazioni di ricerca proseguono senza sosta, con l’obiettivo di rintracciare l’uomo considerato potenzialmente pericoloso.