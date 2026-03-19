PRESO! IL POLACCO È IN MANETTE, DURANTE LA FUGA HA ANCHE SPERONATO L'AUTO DI UNA DONNA



Si è conclusa nella zona di Poggio Cono la fuga dell’uomo di origine polacca protagonista nelle ultime ore di una serie di episodi violenti tra Giulianova e il tribunale. Dopo ore di ricerche serrate, condotte sia via terra che con l’ausilio degli elicotteri, il fuggitivo è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine proprio nell’area dove, poco prima, era stata ritrovata l’auto rubata finita in un fosso. L’uomo è stato quindi bloccato e posto in stato di arresto. Nel corso della fuga, prima di finire fuori strada aveva anche speronato l'auto di una donna. Per lui si sono aperte le porte del carcere, dove verrà trasferito nelle prossime ore, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio tutte le fasi della fuga. La vicenda era iniziata ieri al pronto soccorso di Giulianova, dove si era reso protagonista di atti di violenza e danneggiamenti. Comparso poi davanti al giudice per l’udienza di convalida, era stato scarcerato, ma si era allontanato subito dopo dal tribunale, rubando un’auto e facendo perdere le proprie tracce. Fuga terminata a Poggio Cono, dove è arrivato l’epilogo con la cattura.



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