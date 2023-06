ANNUNCITE SVELATA / “ORA TERAMO PUÒ” : SETTE MILIONI PER UNO STADIO DA DUECENTO POSTI?

In campagna elettorale, Cavallari annunciava: “Il vecchio stadio rinascerà”, e ancora “Risorge il Comunale”, e il Sindaco a ruota: “Abbiamo trovato i soldi” e giù applausi… e magari in tanti lo avranno anche votato, per questo "traguardo eccezionale" della "rinascita del vecchio stadio" e poi… solo dopo un mese, ecco che sul quotidiano più condiviso dal Sindaco si legge: “Sotto il profilo della capacità di accoglienza si lavorerà sull'ipotesi di duecento posti…”. E lo scrivono anche nel titolo. Sette milioni per duecento posti?

Ora Teramo può…

EdC