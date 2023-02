CARLO ANTONETTI: «L'APPELLO ALLA CANDIDATURA MI ONORA E LUSINGA...»

«Mentirei se dicessi che l’appello non mi onora e lusinga…». Carlo Antonetti ha appena scoperto di essere il destinatario di un pubblico appello civico (LEGGILO QUI), firmato da quindici cittadini teramani “impegnati nelle più diverse attività professionali, ma accomunati da un profondo senso civico e dall'amore incondizionato per la città di Teramo”, come hanno scritto nel loro comunicato, che gli chiedono di “…volersi rendere disponibile a guidare un'alleanza aperta al contributo di tutti coloro che condividono la necessità di riportare Teramo in serie A”, candidandosi a Sindaco. «E’ una cosa, lo confesso, alla quale non pensavo e che, ripeto, mi onora e lusinga, ma ritengo che sia doveroso, da parte mia, incontrare prima di tutto i firmatari dell’appello e ascoltarli …». La notizia dell’appello civico all’avvocato Antonetti, con la suggestiva esortazione a “Riportare Teramo in serie A”, ha fatto in pochissimi minuti il giro della città e sono moltissimi quelli che, telefonando alla nostra redazione, hanno chiesto informazioni per potersi aggiungere ai sottoscrittori dell’appello.