VIDEO / E ALLA FINE ANNUNCIONE FU: “ABBIAMO SCOPERTO CHE LA SCUOLA CHIUSA DA 17 ANNI PERCHÉ INSICURA… È UNA DELLE PIÙ SICURE DELLA CITTÀ”… DIVENTERÀ UNA SCUOLA JOLLY

E alla fine… annuncione fu. Nel corso della conferenza “ibrida”, cioè di fatto “comunale” ma convocata da un candidato alla Regione, lo stesso candidato, l’assessore Cavallari, ha sfoderato l’annuncione già anticipato da certastampa (leggi qui). L’ex scuola de Albentiis sarà risanata e potrà essere utilizzata come scuola jolly, per fare i lavori nelle altre scuole da sistemare. Non sarà l’unica, ne saranno individuate anche altre con funzione “temporanea”, ma non si sa quale: seguiranno altri annunci. La cosa più curiosa, però, è che l’annuncione si è trasformato in un “miracolo”: si è scoperto che la scuola chiusa da 17 anni perche insicura è… una delle più sicure della città. E ci sono voluti diciassette anni, di cui sei gianguidici, per accorgersene? Era anche stato chiesto, ottenuto e perso un finanziamento ad hoc… e nessuno si era accorto che sarebbero bastati pochi soldi e poco tempo per sistemarla? Va a finire che l’annuncione cavallariano diventa un autogol…