ELEZIONI A GIULIANOVA/ GRIMI DICE NO AL TERZO POLO E SOTTANELLI RIMANE SENZA IL CANDIDATO SINDACO

Gianluca Grimi ha rifiutato la proposta di candidatura a sindaco del"Terzo Polo" contr Jwan Costantini e Alberta Ortolani. A questo punto emerge il fatto che Giulio Cesare Sottanelli non ha più il candidato da lui indicato per la coalizione, Grimi appunto assieme alla lista di Marco Marà e quella dei giovani di Insider. Francesco Mastromauro, di Evoluzione Sostenibile, ha annunciato una conferenza stampa per domani. L'ennesima?

Torna intanto l'idillio tra Paolo Vasanella e Matteo Francioni e il primo torna in FDI. In fase di presentazione la lista di Noi-Moderati, in appoggio al sindaco uscente.