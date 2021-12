CIPOLLETTI: «IO NON SONO UN NO VAX...»

Riceviamo dal consigliere regionale Marco Cipolletti, del quale ieri abbiamo dato notizia del ricovero, una nota nella quale intende precisare le sue posizioni, in merito ai fatti riferiti nel nostro articolo

Eccole:

1) Nel testo della pubblicazione vengo definito “CONVINTAMENTE NO VAX”.

Si tratta di un’etichetta che mi attribuisce un pensiero antiscientifico che non mi appartiene. NON SONO AFFATTO “CONTRO” I VACCINI, MA SEMMAI CONTRO L’OBBLIGATORIETA’ DIRETTA E INDIRETTA, considerato il carattere ancora sperimentale di detti trattamenti sanitari, approvati al momento in via provvisoria e condizionata dall’EMA;

2) L’AFFERMAZIONE “sembra che i medici volessero già ricoverarlo, ma Cipolletti avrebbe rifiutato sostenendo di volersi curare a casa” non è corretta. NON MI FU PROPOSTO IL RICOVERO E QUINDI NON HO CERTO POTUTO RIFIUTARLO, come peraltro risulta dal certificato di dimissioni dal Pronto Soccorso.

CHIEDO, DUNQUE DI VOLER PUBBLICARE QUESTA NOTA, AL FINE DI GARANTIRE UNA CORRETTA INFORMAZIONE E, SOPRATTUTTO, EVITARE SPECULAZIONI IN MIO DANNO.

Distinti saluti.

Marco Cipolletti