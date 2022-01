IL CORDOGLIO / TERAMO PIANGE LA MORTE DI GIUSEPPE LISCIANI

Subito numerose le manifestazioni di cordoglio per la morte di Giuseppe Lisciani

JWAN COSTANTINI

Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione comunale esprimono la propria, commossa partecipazione al lutto che ha colpito la famiglia Lisciani e l’intera comunità teramana per la scomparsa del professor Giuseppe Lisciani, pedagogista, scrittore, imprenditore, uomo di immensa cultura e straordinaria umanità. Fondatore e presidente del cda del “Gruppo Lisciani”, a lui si devono anche tante donazioni a favore di istituzioni che si occupano dell’infanzia in difficoltà e delle scuole giuliesi. “ Ricorderemo sempre il professor Lisciani - sottolinea il Sindaco - come un uomo colto e generoso. La sua scomparsa segna una perdita enorme, per la cultura italiana, la comunità teramana e quella giuliese in particolare. Nelle sue idee, nella sua attenzione e sensibilità al mondo dei bambini, si rintracciano i segni di un’eredità meravigliosa ed immortale”.

ELSO SIMONE SERPENTINI

Uno dei miei ultimi incontri con Peppino Lisciani. Lo avrò sempre nel cuore. Un abbraccio a sua moglie Sofia, mia cugina, e ai figli Franco, Davide e Alessandra. Ricordo con emozione quando pochi mesi fa Franco lo portò a casa mia, per quello che fu l'ultimo incontro con un gigante della cultura teramana. Ciao, amico mio

MANOLA DI PASQUALE

Mi mancheranno tantissimo: la tua cultura, la tua visione della vita, la tua gentilezza, le nostre discussioni politiche, le nostre cene , il tuo sorriso, la tua simpatia , il tuo essere diverso , l’amore per le cose belle , la tua amicizia …. Ciao a presto mio grande amico Giuseppe ,resterai per sempre nei miei ricordi e tra i miei affetti.