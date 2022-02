SOSPIRI RISPONDE AI RUMORS DI CERTASTAMPA, MA C'E' UN "SE" CHE VALE UNA CANDIDATURA...

“Il Governatore Marco Marsilio è un ottimo pubblico amministratore, un Presidente e uomo politico dotato di lungimiranza, un galantuomo nella vita pubblica e privata, e senza la sua presenza l’Abruzzo non potrebbe cogliere molti importanti obiettivi e traguardi. Se alla scadenza del primo mandato riterrà di ricandidarsi ne ha pieno diritto, ora pensiamo a portare avanti le nostre progettualità per il nostro Abruzzo”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri in riferimento alle notizie inerenti una sua presunta candidatura alla Presidenza della giunta regionale.

“Il cammino che abbiamo dinanzi a noi con la guida del Governatore Marsilio è ancora lungo e pieno di progetti da realizzare – ha sottolineato il Presidente Sospiri -: dalla redazione del nuovo Piano sociale al comparto sanità, dalle nuove norme per l’adeguamento sismico del nostro Abruzzo al rilancio delle aree interne, iniziative in parte già avviate, in parte in fase di preparazione, e sicuramente la data del 2024 è ancora molto lontana. Il Governatore Marsilio è un mio amico da sempre e godrà sempre della mia stima, personale e istituzionale, del mio totale sostegno”.

Si porgono cordiali saluti

Presidente del Consiglio

Regione Abruzzo

Lorenzo Sospiri

Se smentita doveva essere, smentita non è stata. Sospiri, che è politico di esperienza e conosce le parole della politica, interviene a sostegno del presidente Marsilio, andando "ultra petita", Noi, infatti, nel nostro articolo non avevamo criticato Marsilio, ma solo riferito che sui tavoli romani, quelli che decidono le candidature, si sarebbe prospettata una soluzione diversa, ovvero la candidatura proprio di Sospiri. Il quale, ben sapendo che "chi entra in conclave Papa, esce cardinale"... si limita a lasciar sospeso un "se" che è tutto un programma: "Se alla scadenza del primo mandato...". Appunto, se...

Il resto del comunicato, è gia programma da candidato presidente

