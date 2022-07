MARSILIO A CERTASTAMPA: “MARIANI STIA TRANQUILLO, LA LEGISLATURA DURERÀ FINO AL 2024”

Contattato da certastampa, sulla provocazione del consigliere Mariani, in merito all’invito a restare il Regione e a non candidarsi al Parlamento, il governatore Marco Marsilio ha risposto: “Una delle cose buone di queste elezioni anticipate è che tra poche settimane sarà chiaro che resto in regione… come sto dicendo da tre anni… “.

Non avrebbe dubbi, quindi, il presidente della Regione, che non sarebbe interessato alla corsa per una delle due Camere, anzi, in risposta proprio al consigliere di Abruzzo in Comune, spiega: “Mariani può stare tranquillo… che la legislatura dura fino al 2024”