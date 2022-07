DOPO QUELLA IN VILLA, ARRIVA UNA BIBLIOTECALIBERA AL PARCO FLUVIALE

Sono stati ricollocati nuovi libri sugli scaffali della BibliotecaLibera all'interno della villa comunale, sia su iniziativa gratuita di un libraio teramano, sia su iniziativa consolidata della Biblioteca Delfico, sia dal Comune a seguito di una donazione di libri per bambini pervenuta nelle scorse ore. "Vorrei che questo patrimonio collettivo venisse utilizzato nella maniera più giusta, spesso i libri presi in prestito non vengono riportati...specie i libri per i bambini. Ecco, invito tutti coloro che hanno preso in prestito qualcosa a riportarlo qui in modo da condividerlo anche con gli altri" commenta l'assessore Valdo Di Bonaventura, confermando di fatto quanto scriveva Certastampa.it in questo articolo di pochi giorni fa (LEGGILO QUI). L'assessore ora sta lavorando ad una seconda BibliotecaLibera da posizionare al parco fluviale: "L'idea è di sistemarla nello spazio che è gestito, sotto via San Ferdinando, dall'associazione "Amici del Parco". Riteniamo che sia il luogo più idoneo, ci stiamo lavorando alacremente" conclude