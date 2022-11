IL COMUNE "AGGIUSTA" IL CAMPO DI MIANO DOPO 5 ANNI DI ATTESA...E SPENDE 90 MILA EURO

Ci sono voluti quasi cinque anni di legislatura. Poi, per non perderci la faccia con i "mianesi" visto che l'assessore uscente Maurizio Verna si ripresenta alle elezioni con una lista di candidati come direbbe lui "fortissima" pronta alla presentazione, il Comune ha deciso di "ripristinare la funzionalità" del campo sportivo di Miano, quel campo urlato più volte da Enio Pirocchi costretto con la squadra ad emigrare da una parte all'altra per dispuare allenamenti e partite di calcio del Miano Calcio. Dunque il comune ce l'ha fatta ed ha approvato lavori per 90 mila euro: responsabile del procedimento Remo Bernardi. Lavori immediatamente eseguibili.

QUI UNA VECCHIA INTERVISTA DI PIROCCHI