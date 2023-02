D'ANGELO REPLICA A FRANGIONI: «SE RISPONDESSI AL TELEFONO...»

Stupisce la nota diffusa a mezzo stampa dal consigliere provinciale Luca Frangioni, che coglie l’occasione di una mia visita istituzionale a Torano Nuovo, per “ringraziarmi” di non averlo coinvolto, visto che in quel Comune siede sui banchi del Consiglio. Stupisce perché il consigliere, probabilmente impegnato a far esercizi di sarcasmo, non ha trovato il tempo di rispondere alle mie chiamate. Del resto, apparteneva ad una Amministrazione Provinciale nella quale la mancata risposta telefonica era prassi consolidata. Se avesse risposto, avrebbe ricevuto non solo l’invito al sopralluogo odierno, ma anche il rinnovato invito a farsi partecipe anche di questa nuova esperienza amministrativa che è, e sempre sarà, totalmente inclusiva, nella certezza che la condivisione sia il primo passo del buon governo.

Attribuisco poi ad una distrazione, sempre figlia dello sforzo profuso nella produzione sarcastica, il rivendicare meriti propri, e della precedente amministrazione provinciale, nell’individuazione dei fondi destinati agli asfalti e al ponte sul Vibrata, visto che in quella eccessivamente lungimirante programmazione, quei fondi sarebbero stati disponibili solo nel 2027.

Noi, al contrario, sapendo di far cosa gradita al consigliere Frangioni, che fin da ora invito all’apertura dei lavori, avvieremo i cantieri entro il 2023.

Il Presidente della Provincia

Camillo D’Angelo