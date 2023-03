A VALLE SAN GIOVANNI PACE FATTA: COMUNE E RESIDENTI TROVANO L'ACCORDO

Con il presente articolo, parte dei cittadini di Valle San Giovanni ci tiene a discostarsi dal pensiero esternato nell'intervista precedentemente rilasciata per Certa Stampa, da alcuni compaesani (LEGGI QUI). SI sottolinea come, l' ostruzionismo al progetto della piazza, è stato perpetrato da pochi paesani, che non rappresentano assolutamente la totalità dei Vallaroli. Inoltre e in seguito ai reiterati incontri voluti dall'amministrazione comunale attuale per giungere ad un concorde progetto (che fosse convenevole a tutti) si perviene ad un unico e deludente risultato: non esiste confronto alcuno, con taluni cittadini che hanno apposto diniego a ciascun progetto di modifica, proposto dagli amministratori comunali, attenti anche nella valutazione del singolo, accondiscendenti e propensi al dialogo. Sicuri che l'intervento migliorativo nella piazza di Valle San Giovanni renderà il paese un borgo di tutto rispetto, i cittadini sostengono il progetto e avallano con fermezza, quanto voluto dal Comune di Teramo.

Lettera firmata da 15 residenti di Valle San Giovanni

Per la cronaca si evidenzia che oggi il Sindaco è stato sul posto.