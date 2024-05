POLIZIA LOCALE A TERAMO/ LA DIRIGENTE TAMARA AGOSTINI CONFERMA AI SINDACATI L'ASSUNZIONE, DAL PRIMO GIUGNO, DI 7 AGENTI MA PER IL FUNZIONARIO-VICE COMANDANTE CIPRIETTI ...

Questione oramai nota per noi (LEGGI ANCHE QUI) relativa all'ingresso al lavoro di sette agenti della polizia locale al Comune di Teramo più un funzionario con mansioni di vice comandante. Si apprende che qualche giorno si è mossa una delegazione trattante per affrontare una serie di problematiche che non stiamo qui ad elencare e tra i sindacalisti presenti, vi era uno che ha chiesto spiegazioni su un nostro articolo (QUESTO) pubblicato qualche giorno, alla dirigente Tamara Agostini e alla segretaria comunale che hanno sostenuto di averci letto. La Tamara Agostini ha detto di non sapere nulla di un trasferimento interno di Giuseppe Ciprietti dal Suap-Sue (settori che per legge saranno fusi) al comando della Municipale ma che l'unica cosa certa è che tutti gli agenti prenderanno lavoro dal primo di giugno prossimo mentre il funzionario che dovrà ricoprire il ruolo di vice comandante (nomina del comandante Zaina su indicazione del Sindaco) sarà attinto dalla graduatoria in scorrimento o in mobilità. Ci saranno delle novità? Qualcun altro, da fuori, andrà a ricoprire questo ruolo al posto di Finocchi in pensione da fine mese? Noi crediamo invece che questo ruolo verrà ricoperto da Ciprietti (comandante della polizia locale a Civitella del Tronto), ma il Sindaco potrà smentirci, del resto questa questione è tutta nelle sue mani e non della dirigente comunale.