VIDEO/ RUZZO, LA DI PADOVA AGGIUSTA IL TIRO: “BILANCIO OK, MA LE CRITICITÀ POLITICHE RESTANO”

Il vice sindaco Di Padova nella sua funzione di assessore, in consiglio comunale aggiusta il tiro sul bilancio del Ruzzo (LEGGI ANCHE QUI) e spiega che le criticità restano come evidenziato anche dal consigliere Pilotti, ad esempio dovrebbe essere cancellato il CdA ed inserito un amministratore unico come evidenziato dall Corte dei Conti