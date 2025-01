VIDEO/ CANTIERE MUNICIPIO, DI MARCANTONIO: "IL PROBLEMA RIMANE LA SOPRINTENDENZA"

"Un vulnus grave anche per la società ed una grossa criticità è quel del mancato avvio del cantiere dello storico Municipio di Teramo di piazza Orsini, non possiamo più permetterci di attendere, occorre una task force per l'avvio della cantierizzazione del sito". Lo ha detto l'assessore Marco Di Marcantonio a seguito della notizia che il cantiere non vedrà la luce se non verso fine di questo anno (LEGGI ANCHE QUI). Il problema è e rimane la Soprintendenza.