IL COMUNE DI TERAMO SCOMMETTE SULLA SCUOLA FORNACI CONA PER DIMOSTRARE A TUTTI CHE SI PUO' DEMOLIRE E RICOSTRUIRE UNA SCUOLA IN SOLI SEI MESI

E' una scommessa quella che l'assessore ai lavori pubblici Marco Di Marcantonio ha intenzione di vincere. Per dimostrare a tutti che si può davvero demolire e ricostruire una scuola, come quella di Fornaci Cona (Luca Tancredi), in soli sei mesi di lavoro. Per fare questo, domani mattina, alle 10,30 è stato organizzato un evento politico con invitati sul posto di rilievo voluti dal Sindaco, è stato chiamato anche il presidente della Regione. L'assessore Di Marcantonio è convinto che Teramo sarà un esempio per tutti i comuni del cratere all'interno del quale viaggiano tre Regioni per far toccare con mano che con un ottimo team si possa davvero riuscire a ricostruire una scuola pronta per il prossimo anno scolastico. I numeri dicono che: l'importo dei lavori è pari a € 2.259.914,58, l'importo complessivo dell'intervento è di € 2.915.842,58, la durata dei lavori è di 186 giorni naturali e consecutivi, l'inizio dell'intervento è il 27/02/2025 con l'ultimazione dei lavori per il 31/08/2025.

I nomi di coloro che faranno "l'imprsa": Pierluigi Manetta è il responsabile dei lavori e Rup, Rtp e coordinatore della sicurezza: Pierluigi Di Donato, Marino Di Pietro e Alessandro Lorè (mandante), Giulia D'Alberto (giovane professionista), collaudatore Luigi Alessiani. Impresa: Edilcostruzioni Group di Montorio. L'intervento rientra nell'ordinanza speciale del commissario straordinario n.31 del 31 dicembre 2021 modificata dall'ordinanza speciale del 3 febbraio 2025.

Tutto è pronto dunque per questa scommessa-impresa che noi di certastampa seguiremo mese dopo mese e vi aggiorneremo sull'evolversi dei lavori.

