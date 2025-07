LAVORI ENEL NEL CENTRO STORICO, IL SINDACO D’ALBERTO OTTIENE LA SOSPENSIONE TEMPORANEA PER EVITARE DISAGI

A seguito dei lavori programmati da Enel per la giornata di lunedì in una vasta area del centro storico di Teramo, il Sindaco Gianguido D’Alberto ha avviato nei giorni scorsi un’intensa interlocuzione con l’azienda per cercare una soluzione che scongiurasse disagi a carico di attività commerciali e residenti.

Il confronto ha portato a un primo risultato concreto: l’intervento, finalizzato al rafforzamento del sistema di sicurezza della rete elettrica — necessario per garantire una risposta più efficace in caso di guasti — è stato momentaneamente sospeso su richiesta del primo cittadino.

Pur trattandosi di un’operazione necessaria, la nuova data per l’esecuzione dei lavori sarà riprogrammata a breve, in accordo tra Enel e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla quotidianità del centro.

«Quando c’è una positiva collaborazione istituzionale si riescono a trovare soluzioni che vadano incontro alle richieste e alle esigenze della comunità – ha dichiarato il Sindaco D’Alberto – Proseguiremo su questa strada per garantire l’esecuzione di tutti i lavori necessari, tutelando al contempo i legittimi interessi di commercianti e residenti».

ECCO COSA DOVEVA ACCADERE