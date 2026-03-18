ANTONETTI: "PAGAMENTO SBLOCCATO DAL SINDACO O DALL’ACCESSO AGLI ATTI?", IL CASO DEL TRASLOCO AL POLO SCOLASTICO DI FORNACI CONA

Leggo oggi sul Vostro sito che il Comune di Teramo ha effettuato un pagamento di un fornitore grazie soprattutto grazie all’intervento del Sindaco.

Premesso che è davvero imbarazzante e preoccupante dover constatare che è necessario un determinante intervento del Sindaco per effettuare il pagamento di una fattura di lavori eseguiti, leggendo meglio l’articolo ho capito di cosa si trattava.

E sapete perché?

Perché su questa vicenda relativa all’appalto nonché agli incarichi conferiti in merito al trasloco e al riposizionamento degli arredi presenti all’interno del Nuovo polo scolastico “Luca Tancredi” di Fornaci Cona (Teramo) inaugurato nel mese di settembre dell’anno 2025, ho formulato in data 5 febbraio 2026 una richiesta di accesso agli atti specifica.

Ebbene, dopo aver ricevuto due risposte interlocutorie e non soddisfacenti da parte del dirigente del settore e del Rup, in data 5 marzo 2026 ho provveduto a chiedere espressamente ai medesimi interlocutori e al Segretario Generale di ricevere entro due giorni:

•⁠ ⁠l’invio di copia della/e fattura/e emessa/e dall’impresa che ha effettuato il trasloco;

•⁠ ⁠l’invio copia della contabile del pagamento;

e, nell’ipotesi di non avvenuto pagamento:

a) l’indicazione della motivazione del diniego di pagamento con copia del relativo provvedimento;

b) l’invio di copia della eventuale richiesta di pagamento e messa e in mora inviata al Comune della società che ha effettuato il trasloco;

c) l’invio di copia dell’eventuale decreto ingiuntivo emesso e notificato al Comune a seguito del mancato pagamento su richiesta della ditta che ha effettuato i lavori di trasloco in relazione ai lavori e alla fattura/e in questione.

Ovviamente ciò non è accaduto!

Solo oggi ho ricevuto dal Rup la copia della fattura e della Determina n. assunta in data 17 marzo 2026 che dispone il pagamento.

Mi chiedo a questo punto cosa sia stato determinante: forse la mia richiesta di accesso agli atti?

A questo punto, considerato che è certo che il pagamento in questione alla data della richiesta non era stato effettuato e mi aspetto di ricevere dai dirigenti del Comune di Teramo, o dal Sindaco visto che è così’ interessato alla vicenda, risposte concrete sull’esistenza: - della messa e in mora inviata al Comune della società che ha effettuato il trasloco, - della motivazione del diniego di pagamento con copia del relativo provvedimento; - dell’eventuale decreto ingiuntivo emesso e notificato al Comune a seguito del mancato pagamento su richiesta della ditta.

Mi impegno sin d’ora a pubblicarle non appena le avrò ricevute.

Sul punto .. mi faccio l’ “in bocca al lupo” da solo..!!

Il consigliere comunale Carlo Antonetti

QUI L'ARTICOLO DI CERTASTAMPA