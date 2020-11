DA DOMANI ECCO DOVE TROVARE I SETTE DRIVE-IN ATTIVATI DALLA ASL IN TUTTA LA PROVINCIA DI TERAMO

Da domani partono i drive-in provincia di Teramo che come noto (leggi certastampa qui) saranno sette.

A Teramo, nel presidio di Casalena, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30 e il mercoledì pomeriggio, solo per le scuole, dalle 15 alle 18 (anche per i comuni di Canzano, Castellalto, Penna S. Andrea, Cortino, Rocca S. Maria, Torricella, Valle Castellana, Basciano); a Tortoreto, nel piazzale antistante lo stadio, il martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 (anche per i comuni di Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, S.Omero, Torano, Giulianova e Alba Adriatica); a Isola del Gran Sasso, nel piazzale del santuario, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 18 anche per i comuni di Castel Castagna, Colledara, Tossicia e Castelli); a Montorio, al distretto sanitario, il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18 (anche per i comuni di Crognaleto, Fano Adriano e Pietracamela); a Campli, nel piazzale del palazzetto dello sport, il mercoledì e il sabato, dalle 9.30 alle 12.30 (anche per i comuni di Civitella, Ancarano e Sant'Egidio); ad Atri, nel piazzale del centro turistico integrato, dalle 9.30 alle 12.30 (anche per i comuni di Pineto, Silvi, Arsita, Bisenti, Castiglione, Castilenti, Cellino, Cermignano e Montefino); a Roseto, nel piazzale dell'autoporto, dalle 9.30 alle 12.30 (anche per i comuni di Morro d'Oro, Notaresco, Bellante e Mosciano).