TELEFONO COVID / LA ASL SMENTISCE I MEDICI... CHE SMENTIVANO LA ASL

Il numero telefonico dedicato ai medici di medicina generale (Mmg) per prenotare visite ed esami per i pazienti positivi al Covid che necessitano di approfondimenti diagnostici è attivo 7 giorni su 7. “Nessuna falsità, il medico che lo sostiene (LEGGI QUI ) è solo poco informato e fa riferimento a una prima comunicazione, che è stata superata. La ASL sta infatti organizzando in questi giorni la rete che sostituisce le Usca. Si è mossa tempestivamente subito dopo la loro chiusura e ora sta calibrando la rete, modificandola in base alle esigenze che emergono via via per migliorare l’assistenza sul territorio. Peraltro non è escluso un ulteriore piano di potenziamento”, dichiara Giandomenico Pinto, coordinatore dell”Ucat.

“La ASL di Teramo cosi come molte ASL in Italia si sono ritrovate il 30 giugno a dover organizzare un nuovo modello di gestione della pandemia da Covid sul territorio non essendoci più le USCA che pure avevano fatto un buon lavoro. E cosi all’indomani della conferma che non ci sarebbero state proroghe per non lasciare il MMG da solo a gestire una situazione ancora in evoluzione la Direzione Strategica, seguendo le indicazioni regionali, ha sviluppato un nuovo modello costituito da una rete territoriale in cui il MMG è l’attore principale, in quanto è colui che dovrà prendere in carico il paziente Covid positivo, e la ASL è al suo fianco con le sue strutture e professionalità.

Queste nuove linee di indirizzo sono state comunicate con una nota al MMG per confermare allo stesso la presenza attiva della ASL nella gestione del Covid sul territorio.

Il collega nella nota inviata alla stampa era molto preoccupato di cosa sarebbe accaduto il sabato e la domenica. La ASL sarà presente sette giorni su sette ma il paziente dovrà sempre essere in carico al MMG, che non lo lascerà solo e che fungerà da filtro. Inoltre non sarà il paziente “che potrà prenotare tutti i giorni” cosi come affermato nella nota del collega. Ripeto e ribadisco è il MMG che deve valutare il paziente, le sue condizioni cliniche ed è lui e soltanto lui che può attivare i percorsi alternativi” sottolinea Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl “meglio avrebbe fatto il collega a chiedere chiarimenti alla Asl invece che smentire dichiarazioni ufficiali e veritiere”.

Da quella prima nota ai medici di medicina generale, che aveva anche l’obiettivo di tranquillizzarli sul fatto che non sarebbero stati lasciati soli a gestire il post emergenza, si è passati alla definizione complessiva della rete con alcuni cambiamenti, tra cui anche l’incremento dei team mobili, l’apertura sette giorni su sette del numero unico per i MMG ed altro che sono stati comunicati attraverso la nota stampa. “Inoltre sempre nell’ottica della condivisione giovedì prossimo con i MMG si terrà un incontro via web proprio per condividere tutta la procedura e per chiarire eventuali punti ritenuti poco chiari.

La ASL intende rafforzare il territorio e questa rete per la gestione del paziente Covid va proprio in questo senso. Occorre fare gioco di squadra e mettere da parte sterili ed inutili polemiche” conclude Valerio Profeta, direttore del dipartimento Assistenza territoriale.