VIDEO 2 / DI GIOSIA RISPONDE A MARIANI SUL NUOVO OSPEDALE: «ABBIAMO COMPARATO TUTTE LE AREE, ANCHE VILLA MOSCA... E MARIANI LO SA... MA SONO DISPONIBILE AL CONFRONTO»

Anche sul nuovo ospedale, il direttore generale della Asl di teramo, DI Giosia, ha voluto rispondere al consigliere regionale Mariani, che aveva parlato di una scelta, quella di Piano d'Accio, che risponde a logiche non solo ispirate ad una reale scelta di un sito migliorativo, ma anche a situazioni "opache", sulle quali lo stesso Mariani vuole far chiarezza. Di Giosia, replica spiegando che tutte le localizzaioni sono state valutate, anche quella di Villa Mosca. Sui fondi, che Mariani considera individuabili solo con un project, Di Giosia spiega che il progetto è di fare un nuovo ospedale coi fondi pubblici, non un project.

